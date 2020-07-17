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Пустовой останется в Барселоне на следующий сезон

Баскетбол
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Украинец получит еще один шанс.

Пустовой останется в Барселоне на следующий сезон
Новина українською

Испанский инсайдер Чема Де Лукас в Твиттере сообщил, что Барселона изменила решение по Артему Пустовому. В клубе рассчитывают на украинца и не собираются отпускать его в другой клуб.

Ранее В СМИ появилась информация, что новый тренер Барселоны Шарунас Ясикявичюс предпочитает на позиции центрового не Пустового, а бигмэна из Валенсии Майка Тоби.

Пустовой в сезоне 2019-2020 получал минимальную игровую практику. Воспитанник Химика во всех турнирах провел всего 6 матчей (47 минут), набирая в среднем за игру по 4,5 очка и 2,1 подбора.

Артем Пустовой перебрался в Барселону в июле 2018 года. С тех пор он провел 21 матч в чемпионате Испании и 10 раз выходил на площадку в Евролиге.

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона
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