Украинским клубам запретили тренироваться до 25 августа

"Федерация баскетбола Украины обратилась с письмом к клубам чемпионата Украины с рекомендацией отсрочить начало командных тренировок из-за сложной эпидемической ситуации.

Сейчас статистика заражений COVID-19 имеет тенденцию к росту. В сутки фиксируется 800-900 новых заражений.

Поэтому ФБУ рекомендует участникам чемпионата Украины в Суперлиге, Высшей лиге и Первой лиге не начинать командные тренировки раньше 25 августа", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФБУ.

В марте из-за пандемии коронавируса ФБУ объявила о досрочном завершении сезона в украинском баскетболе. Чемпионом Суперлиги по результатам в регулярном чемпионате стал БК Днепр.