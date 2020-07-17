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Украинским клубам запретили тренироваться до 25 августа

Баскетбол
(1 голосов)

Все из-за коронавируса.

Украинским клубам запретили тренироваться до 25 августа
Новина українською

"Федерация баскетбола Украины обратилась с письмом к клубам чемпионата Украины с рекомендацией отсрочить начало командных тренировок из-за сложной эпидемической ситуации.

Сейчас статистика заражений COVID-19 имеет тенденцию к росту. В сутки фиксируется 800-900 новых заражений.

Поэтому ФБУ рекомендует участникам чемпионата Украины в Суперлиге, Высшей лиге и Первой лиге не начинать командные тренировки раньше 25 августа", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФБУ.

В марте из-за пандемии коронавируса ФБУ объявила о досрочном завершении сезона в украинском баскетболе. Чемпионом Суперлиги по результатам в регулярном чемпионате стал БК Днепр.

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В статье: Федерация баскетбола Украины коронавирус
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