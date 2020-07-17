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БК Тернополь подписал американца из Химика
Очередное усиление от новичка Суперлиги.
БК Тернополь на официальном уровне объявил о заключении контракта с бигменом Аверейлом Югба, который в сезоне 2019-2020 представлял Химик.
В 25 матчах в Суперлиге 25-летний Югба в среднем за игру набирал по 9,9 очка и 6,2 подбора. Он стал 26-м в чемпионате Украины по уровню эффективности (12,1 балла).
Аверейл Югба стал вторым легионером в Тернополе после защитника из США Едриана Бови.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Тернополь согласовал контракт с американским защитником.
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