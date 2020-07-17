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Ключевой игрок Милуоки подхватил коронавирус

Баскетбол
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У Бакс проблемы.

Ключевой игрок Милуоки подхватил коронавирус
Новина українською

Инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс в Твиттере сообщил, что основной разыгрывающий Милуоки Эрик Бледсоу из-за положительного теста на COVID-19 все еще не прибыл в Орландо, где через две недели возобновится сезон 2019-2020.

Известно, что Бледсоу нет симптомов коронавируса. Баскетболист рассчитывает в ближайшее время присоединиться к своим одноклубникам.

Бледсоу является третьим самым результативным игроком Милуоки в текущем сезоне. Американец в среднем за игру набирает по 15,4 очка, 4,6 подбора и 5,4 передачи.

Милуоки с показателем 53-12 возглавляет Восточную конференцию, опережая Торонто на 6,5 победы.

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В статье: НБА Милуоки Бакс коронавирус
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