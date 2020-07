Ключевой игрок Милуоки подхватил коронавирус

Инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс в Твиттере сообщил, что основной разыгрывающий Милуоки Эрик Бледсоу из-за положительного теста на COVID-19 все еще не прибыл в Орландо, где через две недели возобновится сезон 2019-2020.

My report on the bubble absence of Milwaukee Bucks guard Eric Bledsoe who told me he tested positive for Covid-19, but is symptom-free. @NBAonTNT pic.twitter.com/QwW6t2u2xn