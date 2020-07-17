Ключевой игрок Милуоки подхватил коронавирус

Инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс в Твиттере сообщил, что основной разыгрывающий Милуоки Эрик Бледсоу из-за положительного теста на COVID-19 все еще не прибыл в Орландо, где через две недели возобновится сезон 2019-2020.

My report on the bubble absence of Milwaukee Bucks guard Eric Bledsoe who told me he tested positive for Covid-19, but is symptom-free. @NBAonTNT pic.twitter.com/QwW6t2u2xn — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 17, 2020

Известно, что Бледсоу нет симптомов коронавируса. Баскетболист рассчитывает в ближайшее время присоединиться к своим одноклубникам.

Бледсоу является третьим самым результативным игроком Милуоки в текущем сезоне. Американец в среднем за игру набирает по 15,4 очка, 4,6 подбора и 5,4 передачи.

Милуоки с показателем 53-12 возглавляет Восточную конференцию, опережая Торонто на 6,5 победы.