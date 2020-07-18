Не стало Андрея Ботичева, четырехкратного чемпиона Украины

Умер Андрей Ботичев, четырехкратный чемпион Украины, экс-бигмен национальной сборной команды.

За свою карьеру игрок выступал за донецкий "Шахтер", "Автодор", "Азовмаш" и "Донецк", а также защищал цвета сборной Украины. Вместе с мариупольским клубом он выиграл 4 титула чемпиона Украины, победил в Северной конференции Кубка Европы-ФИБА и вышел в финал Еврокубка-ФИБА.

После окончания игровой карьеры Ботичев остался в баскетболе в качестве судьи и тренера.

UA-Футбол выражает соболезнования родным и близким легенды отечественного баскетбола!