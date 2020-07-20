БК Тернополь усилился американским форвардом

БК Тернополь официально объявил о подписании контракта с американским форвардом Кэррингтоном Вардом.

В прошлом сезоне Вард выступал за канадский Сент Джонс Эдж. В среднем за игру баскетболист набирал по 14,3 очка, 7,6 подбора и 1,6 передачи.

В Тернополе Кэррингтон Вард присоединился к защитнику Эдриану Боуи и центровому Аверейлу Югба, о подписании которых новичок Суперлиги сообщил на прошлой неделе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Тернополь подписал американца из Химика.