  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. БК Тернополь усилился американским форвардом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

БК Тернополь усилился американским форвардом

Баскетбол
(1 голосов)

Очередной новичок в лагере дебютантов Суперлиги.

БК Тернополь усилился американским форвардом
Новина українською

БК Тернополь официально объявил о подписании контракта с американским форвардом Кэррингтоном Вардом.

В прошлом сезоне Вард выступал за канадский Сент Джонс Эдж. В среднем за игру баскетболист набирал по 14,3 очка, 7,6 подбора и 1,6 передачи.

В Тернополе Кэррингтон Вард присоединился к защитнику Эдриану Боуи и центровому Аверейлу Югба, о подписании которых новичок Суперлиги сообщил на прошлой неделе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Тернополь подписал американца из Химика.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига БК Тернополь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...