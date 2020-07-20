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Брайанта посмертно наградили престижной премией

Баскетбол
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Память о легендарном баскетболисте продолжает жить.

Брайанта посмертно наградили престижной премией
Новина українською

Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс и двукратного олимпийского чемпиона также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Очередное подтверждение масштабности фигуры Брайанта произошло на церемонии вручения премии Эмми – телевизионного аналога знаменитого Оскара. Культового баскетболиста посмертно удостоили премии за «благотворительность, вклад в развитие местного сообщества и вдохновение».

От лица семьи Коби Брайанта награду друг баскетболиста – известный композитор Джон Уильямс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что о последнем чемпионстве Брайанта сняли документальный сериал.

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В статье: Коби Брайант НБА
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