Брайанта посмертно наградили престижной премией

Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс и двукратного олимпийского чемпиона также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Очередное подтверждение масштабности фигуры Брайанта произошло на церемонии вручения премии Эмми – телевизионного аналога знаменитого Оскара. Культового баскетболиста посмертно удостоили премии за «благотворительность, вклад в развитие местного сообщества и вдохновение».

От лица семьи Коби Брайанта награду друг баскетболиста – известный композитор Джон Уильямс.

Recognizing his legacy of philanthropy, community building & inspiration extending beyond the basketball court, the Governors Award goes to @KobeBryant. Legendary composer & friend John Williams accepts the award on behalf of the Bryant family at the #LAEmmys sponsored by @KIA. pic.twitter.com/xaC784aeHS