Леброн Джеймс: Если говорить о гонке MVP, то я показал, что могу делать

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вспомнил о том, как его недоброжелатели были убеждены в том, что он не сможет выступать на прежнем уровне после перехода в команду Западной конференции.

"Если говорить о гонке MVP, то я показал, что могу делать. Люди раньше говорили, что я способен на сильные выступления лишь на Востоке и спрашивали, что будет, если я уйду на Запад, что я смогу. Я слышал их всех. И мне было очень приятно стать лучшим.

Что касается вынужденной жизни в Орландо, то в 2020 году все проходит ненормально. Нет и дня, чтобы я не думал о Коби Брайанте и его дочке. Ни одного дня. Они по-прежнему члены семьи "Лейкерс". Мы носим цифры 2, 8 и 24 с высоко поднятой головой", — приводит слова Джеймса Eurohoops.