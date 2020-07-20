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Леброн Джеймс: Если говорить о гонке MVP, то я показал, что могу делать

Баскетбол
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Баскетболист ответил своим критикам

Леброн Джеймс: Если говорить о гонке MVP, то я показал, что могу делать
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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вспомнил о том, как его недоброжелатели были убеждены в том, что он не сможет выступать на прежнем уровне после перехода в команду Западной конференции.

"Если говорить о гонке MVP, то я показал, что могу делать. Люди раньше говорили, что я способен на сильные выступления лишь на Востоке и спрашивали, что будет, если я уйду на Запад, что я смогу. Я слышал их всех. И мне было очень приятно стать лучшим.

Что касается вынужденной жизни в Орландо, то в 2020 году все проходит ненормально. Нет и дня, чтобы я не думал о Коби Брайанте и его дочке. Ни одного дня. Они по-прежнему члены семьи "Лейкерс". Мы носим цифры 2, 8 и 24 с высоко поднятой головой", — приводит слова Джеймса Eurohoops.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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