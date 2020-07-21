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Лень о коронавирусе: Не чувствовал вкуса и запаха

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Украинский баскетболист рассказал, как перенес заболевание.

Лень о коронавирусе: Не чувствовал вкуса и запаха
Новина українською

Центровой Сакраменто Алексей Лень подхватил COVID-19 в конце июня. Сейчас украинец полностью выздоровел и присоединился к своей команде в Орландо, где с 30 июля возобновится сезон в НБА.

"Чувствую себя отлично. Сдал положительный тест на коронавирус 22 июня. 24 дня подряд я сдавал положительный тест, так что пробыл на карантине более трех недель. Наконец-то я сдал два отрицательных теста и получил возможность прилететь в Орландо в пятницу. Нахожусь здесь с пятницы. Чувствую себя достаточно хорошо, привожу тело обратно в форму.

Самое главное, что мои легкие и сердце в порядке. Будем проводить дальнейшие тесты, чтобы все было в порядке и мое тело вернулось в тонус. Около двух недель у меня проявлялись симптомы болезни. Я не чувствовал вкуса и запаха. Немного покалывало в груди. Я не испугался, но некоторые симптомы проявились.

Это был самый длинный период в моей жизни без баскетбола. Когда я не лежал на кровати, у меня не было возможности интенсивно тренироваться, но я выполнял пробежки. Тем не менее доступа в спортзал не было", - сказал Лень.

Сезон 2019-2020 Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном на обмены перешел в Сакраменто. С тех пор Алексей отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

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В статье: Алексей Лень НБА коронавирус
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Источник:
Basket.com.ua
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