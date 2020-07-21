Украинский баскетболист признался в игромании. Она стоила ему контракта с Химиком

Горобченко начинал карьеру в Кривом Роге, в сезоне 2018-2019 украинец засветился в Киев-Баскете, а летом прошлого года подписал контракт с Химиком из Южного.

«Словом, все было достаточно неплохо до декабря прошлого года, пока я не зарегистрировался в одной из букмекерских контор. Поначалу ставил небольшие деньги и играл чисто ради развлечения, но потом азарт незаметно захватил, и суммы становились все больше и больше. Уже приходилось слышать о себе, что я «играл на контору», но я никогда, ни разу не ставил деньги на матчи Суперлиги и, тем более, на матчи своего «Химика». Я не пытался кого-то обмануть, тут было чисто спортивное желание победить на ставках, потому стал ставить на другие чемпионаты и виды спорта. Понял, что на матчах НБА или футболе выигрывать сложно и переключился на настольный теннис - там и лимиты были высокие и выиграть можно было быстро сразу несколько тысяч гривен. Короче говоря, меня затянуло.

Прошло совсем немного времени, и я понял, что проиграл все свои деньги. Тут бы остановиться, но азарт меня уже захлестнул, и я начал под разными предлогами массово одалживать деньги у других людей - и друзей, и тех, с кем был едва знаком. Поскольку я гораздо чаще проигрывал, чем выигрывал, долг накопился приличный, и мне уже пришлось перезанимать у одних людей, чтобы выплатить прежний долг другим. Самое ужасное - я постоянно врал и продолжал играть на ставках. Сейчас очень много людей на меня держат зло из-за этого, я помню об этом и понимаю их. Надеюсь как можно быстрее с ними рассчитаться.

В «Химике» быстро узнали о моей ситуации, и главный тренер Виталий Степановский был одним их тех, кто постарался мне помочь, он меня морально поддерживал, мы неоднократно с ним говорили о моей ситуации, я ходил к нему на индивидуальные тренировки. Но я продолжал уверенно идти ко дну - хотелось быстро рассчитаться с долгами, а чтобы это сделать я… продолжил ставить и загонять себя в еще большие долги. В итоге в клубе не выдержали, и меня отчислили.

Дальше только хуже. Ситуация с долгами привела к ссоре с родителями, от меня ушла моя жена Даша. А я тем временем, начал перезанимать деньги у компаний, которые занимаются микрозаймами. В общем, совсем скоро я познакомился и с коллекторами, и просто людьми, которые бомбят мой телефон разными угрозами. Эти угрозы поступают ко мне до сих пор, и я пока не знаю, что с ними делать.

Только сейчас в этой истории стал виден свет в конце тоннеля. Уже известно, когда стартует новый баскетбольный сезон, я его должен начать в «Нико-Баскете». Сейчас мне 22 года, и я все еще цепляюсь за свое баскетбольное будущее, свою карьеру вижу только в баскетболе.

Это мое чистосердечное признание. Я решился на такой шаг, потому что устал от слухов и вранья. Своего же вранья. Хочу закончить с этим раз и навсегда и призвать других ребят не повторять моих ошибок. Иногда простая забава может завести вас очень далеко и совсем не туда», - написал Горобченко в Facebook.

С полным текстом заявления Михаила Горобченко можно ознакомиться по этой ссылке.