  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Медведенко: У меня с Брайантом сложились очень хорошие отношения
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Медведенко: У меня с Брайантом сложились очень хорошие отношения

Баскетбол
(1 голосов)

Украинец – о дружбе с легендой НБА.

Медведенко: У меня с Брайантом сложились очень хорошие отношения
Новина українською

С покойным Коби Брайантом Станислав Медведенко дважды становился чемпионом НБА в Лейкерс.

"Были ли у меня дружеские отношения с Брайантом и О’Нилом? Ну конечно были разные случаи, на вечеринки к Коби не ходил в то время, но у меня с ним сложились очень хорошие отношения, потому что у него я попал в тот период, когда он еще не был легендой, мы были одного возраста, и ситуация, которая у него была с девушкой, я его поддержал и это ему запало в душу.

Можно ли было нас с Брайантом назвать друзьями? Понимаешь, у него действительно не было друзей, потому что он сам по себе фанатик спорт, и в этом плане он такой крейзи, ему надо было себя как-то реализовать всю энергию, все свои силы. В этом плане это было какое-то безумие", - сказал Медведенко.

Коби Брайанта не стало 26 января этого года. Пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион вместе с 13-летней дочерью погиб в авиакатастрофе.

Ранее Станислав Медведенко вспоминал, как не подписал контракт с Далласом на 16 миллионов долларов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант Станислав Медведенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
YouTube-канал Do Best!
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...