Медведенко: У меня с Брайантом сложились очень хорошие отношения

С покойным Коби Брайантом Станислав Медведенко дважды становился чемпионом НБА в Лейкерс.

"Были ли у меня дружеские отношения с Брайантом и О’Нилом? Ну конечно были разные случаи, на вечеринки к Коби не ходил в то время, но у меня с ним сложились очень хорошие отношения, потому что у него я попал в тот период, когда он еще не был легендой, мы были одного возраста, и ситуация, которая у него была с девушкой, я его поддержал и это ему запало в душу.

Можно ли было нас с Брайантом назвать друзьями? Понимаешь, у него действительно не было друзей, потому что он сам по себе фанатик спорт, и в этом плане он такой крейзи, ему надо было себя как-то реализовать всю энергию, все свои силы. В этом плане это было какое-то безумие", - сказал Медведенко.

Коби Брайанта не стало 26 января этого года. Пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион вместе с 13-летней дочерью погиб в авиакатастрофе.

Ранее Станислав Медведенко вспоминал, как не подписал контракт с Далласом на 16 миллионов долларов.