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Сборная Украины назвала состав на сбор в Киеве

Баскетбол
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Айнарс Багатскис вызвал 16 игроков.

Сборная Украины назвала состав на сбор в Киеве
Новина українською

Мужская сборная Украины по баскетболу тренировочный сбор проведет с 3 по 14 августа.

Состав сборной Украины на сбор в Киеве:

Защитники: Денис Лукашов, Илья Сидоров (оба – Прометей), Виталий Зотов, Кирилл Марченко (оба – Химик), Александр Липовый (Промитеас, Греция), Богдан Близнюк (Киев-Баскет), Александр Мишула, Александр Кобец (оба – свободные агенты).

Форварды: Павел Крутоус, Сергей Павлов (оба – Киев-Баскет), Андрей Войналович (Химик), Вячеслав Бобров (Фуенлабрада, Испания).

Центровые: Вячеслав Петров (Прометей), Дмитрий Скапинцев (Черкасские Мавпы), Вячеслав Кравцов, Владислав Коренюк (оба – свободные агенты).

Следующий официальный матч сборная Украины проведет 27 ноября – в этот день команда в отборе на Евробаскет-2021 на выезде сыграет со Словенией.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Айнарс Багатскис
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