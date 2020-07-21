ФИБА обновила календарь мирового тура 3х3

ФИБА обновила календарь мирового тура по баскетболу 3х3. Соревнования должны вернуться в конце августа.

В венгерском Дебрецене 29-30 августа должен состояться первый этап после карантинного перерыва.

Также запланировано два новых турнира серии Мастерс в румынском Бухаресте: 5-6 сентября и 11-12 сентября.

До конца года запланировано еще больше событий. О них ФИБА сообщит позже, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса.

Напомним, 24-26 сентября в бельгийском Антверпене предстоит чемпионат Европы по баскетболу 3х3. Места в основной сетке соревнований получили мужская и женская сборные Украины.

В Украине баскетбол 3х3 уже вернулся на площадки после длительного перерыва. Уже состоялись туры чемпионата Украины в Киеве и Одессе. Следующий должен состояться 1 августа в Каменском.