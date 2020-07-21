  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ФИБА обновила календарь мирового тура 3х3
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИБА обновила календарь мирового тура 3х3

Баскетбол
(1 голосов)

Первые этапы состоятся 29-30 августа

ФИБА обновила календарь мирового тура 3х3
Новина українською

ФИБА обновила календарь мирового тура по баскетболу 3х3. Соревнования должны вернуться в конце августа.

В венгерском Дебрецене 29-30 августа должен состояться первый этап после карантинного перерыва.

Также запланировано два новых турнира серии Мастерс в румынском Бухаресте: 5-6 сентября и 11-12 сентября.

До конца года запланировано еще больше событий. О них ФИБА сообщит позже, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса.

Напомним, 24-26 сентября в бельгийском Антверпене предстоит чемпионат Европы по баскетболу 3х3. Места в основной сетке соревнований получили мужская и женская сборные Украины.

В Украине баскетбол 3х3 уже вернулся на площадки после длительного перерыва. Уже состоялись туры чемпионата Украины в Киеве и Одессе. Следующий должен состояться 1 августа в Каменском.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: fiba
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...