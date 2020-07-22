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БК Харьковские Соколы объявили о первом новичке

Баскетбол
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Клуб Суперлиги начал формировать состав на новый сезон.

БК Харьковские Соколы объявили о первом новичке
Новина українською

На клубной странице в Facebook Харьковские Соколы сообщили о подписании контракта с 22-летним форвардом Ильей Немцу.

В прошлом сезоне Немцу выступал в Запорожье, набирая в матчах Суперлиги в среднем за игру по 1,9 очка и 1,1 подбора.

Немцу также известен по выступлениям за дубль Днепра и Ровно. За рубежом форвард поиграл в Испании, Чехии и США.

Харьковские Соколы ранее продлили контракты с Антоном Мусиенко, Игорем Бояркиным и Александром Тарасенко.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Харьковские Соколы сохранили капитана.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Харьковские Соколы
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