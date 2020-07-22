ESPN определил место Леброна в рейтинге величайших игроков всех времён

ESPN провёл опрос по определению места лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса в рейтинге величайших игроков в истории баскетбола.

"Комиссия по прогнозам ESPN проголосовала за место Леброна в рейтинге величайших игроков в истории: 43,9% поставили Джеймса на второе место, 34,1% включили в топ-5, 12,2% считают величайшим баскетболистом всех времён, по 4,9% ставят на третье место и включают в топ-10", — приводит результаты голосования "твиттер" NBA Central.

По результатам большинства опросов Джеймс всегда уступает первое место легенде "Чикаго Буллз" Майклу Джордану.

35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом "Милуоки Бакс" Яннисом Адетокунбо.

"Лос-Анджелес Лейкерс" Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА—2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру, когда лига возобновит сезон в парке развлечений "Диснейуорлд" в Орландо 30 июля.