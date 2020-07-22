Легенда НБА Шакил О’Нил считает свою связку с Коби Брайантом в "Лос-Анджелес Лейкерс" лучшим звёздным дуэтом в истории баскетбола.

"Я не составлял этот список, но согласен с ним. Что вы думаете?" — написал О’Нил на своей странице в "Инстаграме", прикрепив фото рейтинга топ-10 звёздных дуэтов.

О’Нил и Брайант занимают первое место, после них следуют Карим Абдул-Джаббар и Мэджик Джонсон ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Майкл Джордан и Скотти Пиппен ("Чикаго Буллз"), Стефен Карри и Кевин Дюрант ("Голден Стэйт Уорриорз"), Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд ("Майами Хит"), Билл Расселл и Боб Коузи ("Бостон Селтикс"), Ларри Бёрд и Кевин Макхэйл ("Бостон Селтикс"), Уилт Чемберлен и Джерри Уэст ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Карл Мэлоун и Джон Стоктон ("Юта Джаз"), Стефен Карри и Клэй Томпсон ("Голден Стэйт Уорриорз").