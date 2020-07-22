  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Тони Надаль назвал идеального футболиста
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тони Надаль назвал идеального футболиста

Баскетбол
(1 голосов)

Он собрал все лучшие качества каждого топ-теннисиста

Тони Надаль назвал идеального футболиста
Новина українською

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, создал идеального теннисиста из отдельных компонентов игры других игроков АТР тура.

"Идеальный игрок для меня? Подброс и подача Федерера, удар справа Федерера или Рафы, удар слева Джоковича, передвижение по корту Рафы или Новака, ментальная составляющая Новака или Рафы", — об этом Тони сообщил в интервью ESPN.

Тони Надаль тренировал Рафу с самого детства. Стороны прекратили сотрудничество в 2017 году — тогда открылась Академия Надаля на Мальорке. С тех пор Тони Надаль работает тренером по теннису в детище своего племянника.

В настоящее время Рафаэль Надаль является второй ракеткой мира. В 2020 году он провёл 16 матчей, в которых добыл 13 побед.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тони Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...