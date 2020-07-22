Багатскис: Сбор в Киеве - хорошая возможность для игроков подготовиться к сезону

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис в интервью пресс-службе ФБУ прокомментировал тренировочной сбор национальной команды, который пройдет в Киеве с 3 по 14 августа.

Какова цель сбора, который состоится в августе в Киеве?

- Целью сбора было собрать костяк национальной команды и вспомнить то, что мы делали прошлым летом и неделю в феврале. Вспомнить наши принципы защиты и концепции нападения. Ну и личный контакт, конечно. Все мы соскучились по баскетболу и это будет хорошая возможность для игроков в рамках этих двух недель подготовиться к сезону. Спасибо ФБУ за то, что удалось найти средства на проведение этого сбора, который был моим капризом. Мы сможем посмотреть на ребят и, возможно, некоторые игроки сделали хорошую домашнюю работу, стали крепче физически и будет сразу видно, кто занимался в течение карантина.

Который был принцип формирования состава?

- Я не говорю об американцах - нет Михайлюка и Леня, но это было ожидаемо. Прошлым летом Свят был с нами, выполнил хороший объем работы, а этим летом не будет Пустового и Геруна. Все остальные будут и, я считаю, что лучшие игроки Украины и несколько молодых талантливых баскетболистов, в которых я вижу будущее украинского баскетбола, будут на этом сборе.

По каким причинам сбор пропускают Артем Пустовой и Владимир Герун?

- У них серьезные семейные и персональные обстоятельства. Я понимаю Геруна, недавно закончил сезон и сейчас находится в США. Выдергивать его было нецелесообразно. В Пустового также очень важная, обоснована и крутая причина, по которой он пропускает этот сбор. Если хочет, пусть сам объяснит.

В команде есть дебютант - центровой Черкасских Мавп Дмитрий Скапинцев. Чем он обратил на себя ваше внимание?

- Думаю, он интересный игрок. Особенно пару лет назад он подавал большие надежды в Европе. Сейчас мне интересно посмотреть, как он будет выглядеть в игровом процессе с более опытными игроками сборной. Мне звонили в несколько клубов НБА и интересовались им, ведь сейчас его год на драфте. Тем не менее, я считаю, что мы не настолько богаты, чтобы не обращать внимания на такого потенциально хороших игроков.

Это окончательный состав или еще кто-то может добавиться до 3 августа?

- Ну я еще думаю, может Потапенко, Медведенко, Волков могут присоединиться ... Ну а если серьезно, то этот состав, конечно, окончательный.

В составе нет игроков Днепра. Рассматривались кандидатуры с ростера чемпиона Украины?

- Конечно, рассматривали, и если бы был Санон здоровый в качестве игрока Днепра, его бы обязательно вызвали. На прошлый сбор было вызвано Закурдаева. Но исходя из тех позиций, которые мы рассматриваем в сборной, к сожалению, нет больше игроков Днепра, которых можно было бы пригласить. Можете бросать в меня самым камнями, если я незаслуженно кого-то не вызвал в сборную из Днепра. На данный момент это наше решение и я буду только рад, если мы с Федерацией ошиблись и не вызывали игрока, который классно сыграл прошлый сезон и будет очень хорошо играть следующий.

Есть ли у вас какая-то информация о проведении следующего окна квалификации Евробаскета-2021?

- Сейчас я знаю не больше вашего. Единственное, что может сейчас изменить планы - это вирус. Больше ничего помешать не может. Мы не должны думать о том, что будет, или может произойти. Нам надо жить сьогоднящним днем, быть профессионалами, а игрокам готовить себя и свое тело к матчам. Мы не можем изменить то, что возможно может произойти. Здесь от нас ничего не зависит.

С каким настроением ребята отнеслись к вызову на этот сбор?

- Сейчас больше общаюсь с ребятами через генерального менеджера. Мне повезло, что есть такой человек, как Андрей Лебедев. Еще когда мы планировали этот сбор, у нас были разные идеи, в частности поехать на Тайвань, или провести другие контрольные игры, но в итоге решили, что в этом нет необходимости. Поэтому Андрей на контакте с игроками и все отнеслись к этому вызова с большой охотой. Кравцов, Бобров, Липовый, Мишула, Лукашов - все опытные игроки в очередной раз доказали, что для них сборная Украины это не бизнес. Это хорошая возможность проявить себя и представлять страну на высоком уровне.