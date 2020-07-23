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БК Киев-Баскет подписал украинского форварда

Баскетбол
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Очередной новичок для Айнарса Багатскиса.

БК Киев-Баскет подписал украинского форварда
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Столичный клуб на официальном уровне сообщил о заключении контракта с 22-летним Артемом Ковалевым.

В прошлом сезоне Ковалев выступал за Химик. В матчах Суперлиги новобранец Киев-Баскета в среднем за игру набирал по 7,8 очка и 4,3 подбора.

На международном уровне в активе Ковалева серебро Универсиады-2019 в составе сборной Украины.

Помимо Ковалева к Киев-Баскету присоединились Евгений Сахнюк, Брюс Мэсси и Брендон Янг.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Киев-Баскет договорился с американским защитником.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет
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