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НБА. Клипперс обыграли Орландо, успехи Денвера и Майами
За океаном сыграны первые контрольные матчи перед возобновлением сезона 2019-2020.
Клипперс – Орландо 99:90 (21:26, 32:16, 22:28, 24:20)
Денвер – Вашингтон 89:82 (24:19, 18:17, 24:27, 23:19)
Бруклин – Нью-Орлеан 68:99 (14:23, 21:33, 19:15, 14:28)
Майами – Сакраменто 104:98 (27:21, 29:23, 17:27, 31:27)
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