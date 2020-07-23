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НБА. Клипперс обыграли Орландо, успехи Денвера и Майами

Баскетбол
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За океаном сыграны первые контрольные матчи перед возобновлением сезона 2019-2020.

НБА. Клипперс обыграли Орландо, успехи Денвера и Майами
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Клипперс – Орландо 99:90 (21:26, 32:16, 22:28, 24:20)

Денвер – Вашингтон 89:82 (24:19, 18:17, 24:27, 23:19)

Бруклин – Нью-Орлеан 68:99 (14:23, 21:33, 19:15, 14:28)

Майами – Сакраменто 104:98 (27:21, 29:23, 17:27, 31:27)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс
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