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Школьник выпал с балкона, во время броска в стиле Коби Брайанта

Баскетбол
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У мальчика переломы рук, ног и ребер

Школьник выпал с балкона, во время броска в стиле Коби Брайанта
Новина українською

Трагический инцидент произошёл в городском уезде Лудин (провинция Сычуань, Китай), когда ученик средней школы попытался подражать Коби Брайанту. Мальчик выпал с балкона и получил тяжёлые травмы.

Школьник, который является большим поклонником таланта Чёрной Мамбы, пытаясь выполнить бросок в прыжке, не рассчитал расстояние и упал за парапет. Его одноклассники попытались удержать товарища, но безуспешно.

Юного фаната Коби доставили в больницу, где врачи диагностировали переломы рук, ног и рёбер. Его состояние оценивают как стабильное.

Коби — пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.

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В статье: Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс
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