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НБА. Лейкерс уступили Далласу, Милуоки разбил Сан-Антонио
В «пузыре» в Орландо сыграны еще четыре контрольных матча перед возобновлением сезона.
Милуоки – Сан-Антонио 113:92 (20:20, 27:21, 38:26, 28:25)
Индиана – Портленд 91:88 (20:29, 23:16, 30:20, 18:23)
Лейкерс – Даллас 104:108 (29:22, 26:22, 19:33, 30:31)
Юта – Финикс 88:101 (19:28, 20:22, 27:23, 22:28)
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