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НБА. Лейкерс уступили Далласу, Милуоки разбил Сан-Антонио

Баскетбол
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В «пузыре» в Орландо сыграны еще четыре контрольных матча перед возобновлением сезона.

НБА. Лейкерс уступили Далласу, Милуоки разбил Сан-Антонио
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Милуоки – Сан-Антонио 113:92 (20:20, 27:21, 38:26, 28:25)

Индиана – Портленд 91:88 (20:29, 23:16, 30:20, 18:23)

Лейкерс – Даллас 104:108 (29:22, 26:22, 19:33, 30:31)

Юта – Финикс 88:101 (19:28, 20:22, 27:23, 22:28)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс
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