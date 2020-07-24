Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
БК Харьковские Соколы усилились украинским форвардом
Клуб Суперлиги подписал второго новичка.
Сезон 2020-2021 в Харькове проведет Александр Месяц, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
В прошлом сезоне Месяц помог Прометею завоевать бронзовые медали Суперлиги. В матчах чемпионата Украины форвард в среднем за игру набирал по 1,9 очка.
Месяц – воспитанник Днепра. Также в его активе один сезон в Будивельнике.
Александр Месяц стал вторым новичком Харьковских Соколов в межсезонье после форварда Ильи Немцу.
Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Харьковские Соколы объявили о первом новичке.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...