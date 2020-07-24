БК Харьковские Соколы усилились украинским форвардом

Сезон 2020-2021 в Харькове проведет Александр Месяц, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В прошлом сезоне Месяц помог Прометею завоевать бронзовые медали Суперлиги. В матчах чемпионата Украины форвард в среднем за игру набирал по 1,9 очка.

Месяц – воспитанник Днепра. Также в его активе один сезон в Будивельнике.

Александр Месяц стал вторым новичком Харьковских Соколов в межсезонье после форварда Ильи Немцу.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Харьковские Соколы объявили о первом новичке.