  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. БК Харьковские Соколы усилились украинским форвардом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

БК Харьковские Соколы усилились украинским форвардом

Баскетбол
(1 голосов)

Клуб Суперлиги подписал второго новичка.

БК Харьковские Соколы усилились украинским форвардом
Новина українською

Сезон 2020-2021 в Харькове проведет Александр Месяц, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В прошлом сезоне Месяц помог Прометею завоевать бронзовые медали Суперлиги. В матчах чемпионата Украины форвард в среднем за игру набирал по 1,9 очка.

Месяц – воспитанник Днепра. Также в его активе один сезон в Будивельнике.

Александр Месяц стал вторым новичком Харьковских Соколов в межсезонье после форварда Ильи Немцу.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Харьковские Соколы объявили о первом новичке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига БК Харьковские Соколы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...