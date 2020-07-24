Леброн Джеймс: Вы не сможете понять, что значит быть чёрным в Америке

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс объяснил, почему поддерживает инициативу Black Lives Matter, которая приобрела широкую популярность после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который ушёл из жизни в результате действий задержавшего его полицейского.

"Многие говорят о Black Lives Matter как о движении. Но это не движение. Если ты чёрный, это не движение. Это стиль жизни.

Мы говорим, что это движение? Окей, и что дальше? Как долго оно будет существовать? Нет, это стиль жизни. Когда ты просыпаешься, ты остаёшься чёрным. И так каждый день.

Мне не нравится слово "движение", поскольку, увы, в Америке и в обществе для нас не создано движений.

Понимаю, что вы чувствуете. Но вы никогда не сможете понять, что значит быть чёрным в Америке", — приводит слова Леброна Basket USA.