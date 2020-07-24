Леброн Джеймс высмеял команду НФЛ

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс потроллил команду НФЛ из Вашингтона, которая отказалась от псевдонима из-за обвинений в расизме. Ранее клуб назывался "Вашингтон Редскинз", но вторую часть сочли расистской в отношении коренных жителей США. В итоге руководство решило оставить команду без псевдонима до конца сезона, используя название "Футбольная команда Вашингтона".

"Просто просыпаешься от дремоты перед игрой, чтобы узнать о "Футбольной команде Вашингтона"??? Это реально? Ни за что! У них было тщательное и продолжительное заседание совета директоров по этому вопросу", — написал Джеймс на своей странице в "Твиттере", сопроводив сообщение ироничными смайлами.

35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом "Милуоки Бакс" Яннисом Адетокунбо.

"Лос-Анджелес Лейкерс" Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру, когда лига возобновит сезон в парке развлечений "Диснейуорлд" в Орландо 30 июля.