Прометей реконструировал вторую клубную арену

Прометей завершил реконструкцию второго баскетбольного зала клубного спорткомплекса. Там заменено пол, проведены покраски и благоустройство раздевалок.

Арена должна стать домашней для второй команды клуба, которая с нового сезона будет выступать в Высшей лиге.

За вторую команду Прометея в Высшей лиге будут выступать воспитанники клубной академии, которая уже работает.