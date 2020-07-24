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Прометей реконструировал вторую клубную арену

Баскетбол
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На ней будет играть вторая команда

Прометей реконструировал вторую клубную арену
Новина українською

Прометей завершил реконструкцию второго баскетбольного зала клубного спорткомплекса. Там заменено пол, проведены покраски и благоустройство раздевалок.

Арена должна стать домашней для второй команды клуба, которая с нового сезона будет выступать в Высшей лиге.

За вторую команду Прометея в Высшей лиге будут выступать воспитанники клубной академии, которая уже работает.

Прометей реконструировал вторую клубную арену - изображение 1Прометей реконструировал вторую клубную арену - изображение 2

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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Источник:
ФБУ
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