Баскетбол
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Прометей реконструировал вторую клубную арену
На ней будет играть вторая команда
Прометей завершил реконструкцию второго баскетбольного зала клубного спорткомплекса. Там заменено пол, проведены покраски и благоустройство раздевалок.
Арена должна стать домашней для второй команды клуба, которая с нового сезона будет выступать в Высшей лиге.
За вторую команду Прометея в Высшей лиге будут выступать воспитанники клубной академии, которая уже работает.
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Источник:ФБУ
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