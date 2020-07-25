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Детройт Пистонс собирается продлить сотрудничество с Михайлюком

Баскетбол
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Детройт Пистонс собирается продлить сотрудничество с Михайлюком
UA-Футбол
Новина українською

Издание The Athletic сообщает, что клуб НБА "Детройт Пистонс" намерен продлить контракт с украинским атакующим защитником Святославом Михайлюком на сезон 2020/21. Также в планах клуба – пролонгация соглашения с Брюсом Брауном и Кайри Томасом. Для этого "Пистонс" готовы раскошелиться на сумму более чем полтора миллионов долларов.

Стоит отметить, что Михайлюк играет за "Детройт Пистонс" с февраля 2019-го года, когда произошел обмен на Реджи Буллока. Поначалу игровую практику получал в фарм-клубе "Пистонс" из G-Лиги "Гранд-Рапидс Драйв". В сезоне 2019/20 начал появляться в стартовой пятерке "Пистонс".

что клуб украинца охотится на защитника "Торонто Рэпторс" Фреда Ванвлита, на подписание которого клуб готов потратить огромные средства.

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В статье: Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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