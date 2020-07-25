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Алейуп после скрытого паса. ТОП-5 лучших моментов НБА за ночь

Баскетбол
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За океаном зажигают

Алейуп после скрытого паса. ТОП-5 лучших моментов НБА за ночь
Новина українською

Вашему вниманию видео пяти лучших моментов, которые состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации минувшей ночью. В подборку вошли эффектный блокшот от Пелле, «базер» от Кайла Лаури, а лучшим стал алейуп, который разыграли Бен Симмон и Тобиас Харрис.

Результаты дня:

  • Филадельфия - Мемфис 90:83
  • Бостон - Оклахома 84:98
  • Торонто - Хьюстон 94:83

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В статье: НБА
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