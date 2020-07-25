Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алейуп после скрытого паса. ТОП-5 лучших моментов НБА за ночь
За океаном зажигают
Вашему вниманию видео пяти лучших моментов, которые состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации минувшей ночью. В подборку вошли эффектный блокшот от Пелле, «базер» от Кайла Лаури, а лучшим стал алейуп, который разыграли Бен Симмон и Тобиас Харрис.
Результаты дня:
- Филадельфия - Мемфис 90:83
- Бостон - Оклахома 84:98
- Торонто - Хьюстон 94:83
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...