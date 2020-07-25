Алейуп после скрытого паса. ТОП-5 лучших моментов НБА за ночь

Вашему вниманию видео пяти лучших моментов, которые состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации минувшей ночью. В подборку вошли эффектный блокшот от Пелле, «базер» от Кайла Лаури, а лучшим стал алейуп, который разыграли Бен Симмон и Тобиас Харрис.

Результаты дня: