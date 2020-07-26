Баскетбол
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НБА. Состоялись ещё восемь предсезонных матчей
Лига возобновится уже на следующей неделе
В ночью с субботы на воскресенье в Орландо состоялась очередная партия предсезонных матчей.
Бостон - Оклахома 84:98
Торонто - Хьюстон 94:83
Орландо - Лейкерс 112:119
Сакраменто - Милуоки 123:131
Юта - Маями 101:99
Сан-Антонио - Бруклин 119:124
Вашингтон - Клипперс 100:105
Нью-Орлеан - Денвер 119:104
Напомним, что регулярный сезон НБА возобновится 31 июля.
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