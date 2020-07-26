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НБА. Состоялись ещё восемь предсезонных матчей

Баскетбол
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Лига возобновится уже на следующей неделе

НБА. Состоялись ещё восемь предсезонных матчей
Новина українською

В ночью с субботы на воскресенье в Орландо состоялась очередная партия предсезонных матчей.

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Бостон - Оклахома 84:98
Торонто - Хьюстон 94:83
Орландо - Лейкерс 112:119
Сакраменто - Милуоки 123:131
Юта - Маями 101:99
Сан-Антонио - Бруклин 119:124
Вашингтон - Клипперс 100:105
Нью-Орлеан - Денвер 119:104

Напомним, что регулярный сезон НБА возобновится 31 июля.

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В статье: НБА
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