Баскетбол
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НБА представила ТОП-5 моментов игрового дня
Дуайт Ховард, Руди Гобер, Дэррик Джонс-младший и другие
Национальная баскетбольная ассоциация представила подборку пяти лучших моментов прошлого игрового дня.
Напомним, что вчера состоялись ещё восемь предсезонных матчей, а регулярный сезон в лиге возобновится 31 июля.
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