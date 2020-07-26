Звезда Клипперс рискует пропустить рестарт сезона из-за похода в стрип-клуб

НБА начала расследование в отношении атакующего защитника "Лос-Анджелес Клипперс" Лу Уильямса, сообщает The Athletic.

Ранее в сети появились фотографии Уильямса и рэпера Джека Харлоу в одном из стрип-клубов Атланты. Позже Харлоу удалил запись из своего Instagram, заявив, что его совместное фото с Уильямсом было старым.

Однако сотрудники службы безопасности НБА взяли интервью у Уильямса и тот признался, что был в стрип-клубе "Волшебный город". Сам игрок заявил, что пошёл в заведение после похорон деда - основной причины, по которой он отлучился из кампуса.

33-летний Уильмс уже вернулся в расположение "Клипперс". Он помещен на 4-дневный карантин, но этот срок может быть продлен в зависимости от результата расследования лиги. Если карантин Уильямса будет продлен до 10 дней, он пропустит две матча регулярного чемпионата НБА и лишится зарплаты в размере 150 тыс долларов.

Добавим, что Лу Уильямс в двух последних сезонах назывался лучшим шестым игроком НБА. Аналогичный приз он забирал по итогам сезона 2014/15. Помимо "Клипперс" выступал за "Хьюстон", "Лейкерс", "Торонто", "Атланту" и "Филадельфию".