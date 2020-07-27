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НБА. Торонто справился с Портлендом, успехи Хьюстона и Бостона

Баскетбол
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В кампусе в Орландо завершена очередная порция контрольных матчей.

НБА. Торонто справился с Портлендом, успехи Хьюстона и Бостона
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Оклахома – Филадельфия 102:97 (26:31, 18:24, 26:26, 32:16)

Бостон – Финикс 117:103 (29:32, 34:27, 31:22, 23:22)

Даллас – Индиана 111:118 (37:26, 27:35, 22:31, 25:26)

Торонто – Портленд 110:104 (25:25, 24:29, 38:21, 23:29)

Мемфис – Хьюстон 104:119 (27:30, 23:29, 37:20, 17:40)

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В статье: НБА Торонто Рэпторс Бостон Селтикс
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