БК Киев-Баскет сохранил украинского центрового

На клубной странице в Facebook Киев-Баскет официально сообщил о продлении контракта с 26-летним центровым Владиславом Коренюком. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020-2021.

Коренюк стал игроком Киев-Баскета в ноябре прошлого года. В сезоне 2019-2020 в матчах Суперлиги центровой набирал по 7,8 очка и 4,1 подбора.

Помимо Коренюка Киев-Баскет в межсезонье продлил контракты с Павлом Крутоусом, Сергеем Павловым, Юрием Кондраковым, Богданом Близнюком и Ильей Зайцем.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Киев-Баскет договорился с американским защитником.