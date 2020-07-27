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БК Киев-Баскет сохранил украинского центрового

Баскетбол
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Столичный клуб продолжает собирать состав на новый сезон.

БК Киев-Баскет сохранил украинского центрового
Новина українською

На клубной странице в Facebook Киев-Баскет официально сообщил о продлении контракта с 26-летним центровым Владиславом Коренюком. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020-2021.

Коренюк стал игроком Киев-Баскета в ноябре прошлого года. В сезоне 2019-2020 в матчах Суперлиги центровой набирал по 7,8 очка и 4,1 подбора.

Помимо Коренюка Киев-Баскет в межсезонье продлил контракты с Павлом Крутоусом, Сергеем Павловым, Юрием Кондраковым, Богданом Близнюком и Ильей Зайцем.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Киев-Баскет договорился с американским защитником.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет
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