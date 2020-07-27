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Санон разорвал контракт со словенским клубом

Баскетбол
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Защитник сборной Украины стал свободным агентом.

Санон разорвал контракт со словенским клубом
Новина українською

Цедевита-Олимпия на официальном уровне объявила о завершении сотрудничества с Иссуфом Саноном. Контракт между клубом и игроком был разорван по обоюдному соглашению.

Ранее портал Eurobasket сообщал, что БК Днепр согласовал со словенцами продление аренды Санона. Ожидается, что теперь украинец перейдет в команду Дениса Журавлева на полноценной основе.

Санон в прошлом сезоне из-за травмы провел в Суперлиге всего 12 матчей. В среднем за игру 20-летний защитник набирал по 13,4 очка и 4,7 подбора.

В Кубке Европы ФИБА украинец выдавал схожую статистику – 11,4 очка и 3,5 подбора в среднем за игру.

Напомним, в НБА права на Иссуфа Санона принадлежат Нью-Йорку. На драфте 2018 года украинца во втором раунде выбрал Вашингтон.

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В статье: БК Днепр Иссуф Санон
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