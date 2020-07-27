Майку Джордана могут продать за 500 тысяч долларов

По информации TMZ, на аукцион выставлена майка Майкла Джордана, в которой будущий шестикратный чемпион НБА проводил свои первые матчи в лиге в сезоне 1984-85.

Стоимость майки Джордана с его автографом оценивается в 500 тысяч долларов. Вероятно, на цену повлиял документальный сериал «Последний танец», после выхода которого легенда Чикаго снова оказался в центре медийного пространства.

Майкл Джордан на драфте 1984 года был выбран по третьим номером. В своем дебютном сезоне в НБА американец в среднем за игру набирал по 28,2 очка.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Майкл Джордан поймал рыбу весом 200 кг.