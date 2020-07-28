Тренер Сакраменто: Мы рассчитываем на возвращение Лэня в строй

Главный тренер "Сакраменто" Люк Уолтон рассказал о текущем состоянии и ближайших перспективах украинского центрового команды Алексея Лэня:

"Мы рассчитываем на возвращение Лэня в строй. Он работает не покладая рук, но пока не участвует ни в каких упражнениях 5 на 5. Мы надеемся, что Алексей нам поможет в официальных матчах доигровки сезона. Однако есть вероятность, что он не будет готов к их началу", - сказал Уолтон.

Первую официальную встречу "Кингс" проведут 31 июля с "Сан-Антонио".