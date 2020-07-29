БК Харьковские Соколы заполучили американского центрового

По информации портала Eurobasket.com, сезон 2020-2021 в Харькове проведет 31-летний американский центровой ЛаРон Денди.

Денди хорошо знаком с реалиями Суперлиги. Новичок Соколов в сезоне 2013-2014 представлял запорожский Ферро.

В прошлом сезоне Денди запомнился эффективной игрой в составе кипрского АПОЭЛа. На внутренней арене американец в среднем за игру набирал по 11,9 очка и 9,4 подбора, а в матчах Кубка Европы ФИБА приносил своей команде по 12,0 очка и 6,8 подбора.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Харьковские Соколы усилились украинским форвардом.