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Уэйд: Леброн - лучший игрок лиги, но звание самого ценного игрока сезона стоит отдать Адетокунбо

Баскетбол
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Считает, что Янyис проявил себя, как действующий MVP

Уэйд: Леброн - лучший игрок лиги, но звание самого ценного игрока сезона стоит отдать Адетокунбо
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Трёхкратный чемпион НБА в составе "Майами Хит" Дуэйн Уэйд рассказал, что лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в настоящее время является лучшим игроком лиги, но звание самого ценного игрока сезона стоит отдать Яннису Адетокунбо, выступающему за "Милуоки Бакс".

"Мне кажется, что Яннис в этом сезоне проявил себя как действующий MVP. Он сделал всё, чтобы сохранить этот титул. Леброн – лучший игрок на сегодня, но Яннис был самым ценным игроком на протяжении всего сезона", — рассказал Уэйд в шоу NBA on TNT.

Тренировочный лагерь команд НБА завершится сегодня, 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Дуэйн Уэйд
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