МБК Николаев подписал контракт с 22-летним американцем

"Николаев" сообщил о подписании контракта с американским защитником Дарнеллом Эджем.

22-летний баскетболист в прошлом году дебютировал на профессиональном уровне, где провел всего три матча в польском клубе "Полфарма". В среднем за игру он набирал 6,3 очка и делал 2,3 подбора и отдавал 1,1 передачи.

До этого он выступал за колледж Фарлей Дикинсон, где за последний сезон набирал 16,6 очка, делал 3,5 подбора и отдавал 2,4 передачи.

В 2019-м году он пробовал свои силы в Летней лиге НБА, где играл за "Юту".