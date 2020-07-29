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МБК Николаев подписал контракт с 22-летним американцем
"Николаев" сообщил о подписании контракта с американским защитником Дарнеллом Эджем.
22-летний баскетболист в прошлом году дебютировал на профессиональном уровне, где провел всего три матча в польском клубе "Полфарма". В среднем за игру он набирал 6,3 очка и делал 2,3 подбора и отдавал 1,1 передачи.
До этого он выступал за колледж Фарлей Дикинсон, где за последний сезон набирал 16,6 очка, делал 3,5 подбора и отдавал 2,4 передачи.
В 2019-м году он пробовал свои силы в Летней лиге НБА, где играл за "Юту".
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Источник:sport.ua
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