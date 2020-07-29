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Детройт купил у Финикса команду G-лиги

Баскетбол
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Она сыграет в сезоне 2021/22

Детройт купил у Финикса команду G-лиги
Новина українською

"Детройт" объявил о приобретении у "Финикса" команды G-лиги "Северная Аризона".

В сезоне-2020/21 "Санс" продолжат сотрудничество с "Северной Аризоной", перед сезоном-2021/22 клуб Лиги развития переедет в Детройт и будет реорганизован. Планируется, что первый матч в G-лиге новая команда сыграет также в сезоне-2021/22.

Нынешний фарм-клуб "Пистонс" "Гранд-Рэпидс Драйв" продолжит выступать в G-лиге.

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В статье: детрой
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