Детройт купил у Финикса команду G-лиги

"Детройт" объявил о приобретении у "Финикса" команды G-лиги "Северная Аризона".

В сезоне-2020/21 "Санс" продолжат сотрудничество с "Северной Аризоной", перед сезоном-2021/22 клуб Лиги развития переедет в Детройт и будет реорганизован. Планируется, что первый матч в G-лиге новая команда сыграет также в сезоне-2021/22.

Нынешний фарм-клуб "Пистонс" "Гранд-Рэпидс Драйв" продолжит выступать в G-лиге.