БК Одесса подписала экс-форвард МБК Николаев

О последних кадровых решениях в БК Одесса сообщил главный тренер клуба Олег Юшкин.

"Мы продлили сотрудничество с Денисом Носковым, Романом Новиковым и Вадимом Прокопенко. Также подписали контракт с Антоном Давыдюком, который в прошлом сезоне играл за МБК Николаев.

На данный момент ведем переговоры с рядом украинских игроков и четырьмя иностранцами. В ближайшее время анонсируем имена легионеров. К сожалению, вынуждены попрощаться с Алексеем Щепкиным, который принял решение о переезде с семьей в Нью-Йорк. Хотим поблагодарить его за время, проведенное с нами, и пожелать успехов", - цитирует Юшкина официальный сайт клуба.

БК Одесса в сезоне 2019-2020 с показателем 13-12 в турнирной таблице Суперлиги занял пятое место.