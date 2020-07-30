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БК Одесса подписала экс-форвард МБК Николаев

Баскетбол
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И продлила контракты с тремя баскетболистами.

БК Одесса подписала экс-форвард МБК Николаев
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О последних кадровых решениях в БК Одесса сообщил главный тренер клуба Олег Юшкин.

"Мы продлили сотрудничество с Денисом Носковым, Романом Новиковым и Вадимом Прокопенко. Также подписали контракт с Антоном Давыдюком, который в прошлом сезоне играл за МБК Николаев.

На данный момент ведем переговоры с рядом украинских игроков и четырьмя иностранцами. В ближайшее время анонсируем имена легионеров. К сожалению, вынуждены попрощаться с Алексеем Щепкиным, который принял решение о переезде с семьей в Нью-Йорк. Хотим поблагодарить его за время, проведенное с нами, и пожелать успехов", - цитирует Юшкина официальный сайт клуба.

БК Одесса в сезоне 2019-2020 с показателем 13-12 в турнирной таблице Суперлиги занял пятое место.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Харьковские Соколы заполучили американского центрового.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Одесса
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