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Сегодня в НБА возобновляется регулярный чемпионат

Баскетбол
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Большой баскетбол возвращается в Орландо.

Сегодня в НБА возобновляется регулярный чемпионат
Новина українською

В ночь с 30 на 31 июля в НБА будут сыграны первые матчи с момента приостановки сезона в середине марта текущего года. Главная лига мира вернется после пандемии коронавируса поединком между Нью-Орлеаном и Юта (01:30 по Киеву), а в 04:00 стартует дерби Лос-Анджелеса между Лейкерс и Клипперс.

В возобновлении сезона поучаствуют 22 клуба – 13 из Западной конференции и 9 из Восточной. Сезон 2019-2020 досрочно завершили Миннесота, Голден Стэйт, Шарлотт, Чикаго Нью-Йорк, Детройт, Атланта и Кливленд.

Согласно регламенту растарта сезона, если после завершения всех игр регулярного чемпионата в борьбе за плей-офф 8-я команда будет опережать 9-ю меньше чем на 4 победы, то НБА проведет дополнительные игры между двумя претендентами до одной или двух побед, причем у команды, которая будет находиться позади не будет права на поражение.

Полное расписание регулярного чемпионата

На территории Украины матчи рестарта сезона в НБА покажет телеканал Setanta Sports.

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В статье: НБА
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