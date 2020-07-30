  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Нью-Орлеан - Юта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нью-Орлеан - Юта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Баскетбол
(1 голосов)

НБА возвращается!

Нью-Орлеан - Юта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Сегодня в Орландо состоится первый после карантина игровой день Национальной баскетбольной ассоциации. Открывать рестарт будут представители Запада: "Нью-Орлеан Пеликанс" и "Юта Джаз".

"Юта" в настоящий момент занимает четвёртую строчку в конференции. "Нью-Орлеан" - десятый, от зоны плей-офф он отстаёт на четыре победы.

Матч "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Юта Джаз" начнётся в ночь с 30 на 31 июля в 01:30 по Киеву.

Телетрансляция на канале Сетанта

Трансляция этого и других матчей НБА доступна, если вы - пользователь сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...