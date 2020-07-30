Нью-Орлеан - Юта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня в Орландо состоится первый после карантина игровой день Национальной баскетбольной ассоциации. Открывать рестарт будут представители Запада: "Нью-Орлеан Пеликанс" и "Юта Джаз".

"Юта" в настоящий момент занимает четвёртую строчку в конференции. "Нью-Орлеан" - десятый, от зоны плей-офф он отстаёт на четыре победы.

Матч "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Юта Джаз" начнётся в ночь с 30 на 31 июля в 01:30 по Киеву.

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