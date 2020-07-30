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Лейкерс - Клипперс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Баскетбол
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Дерби города ангелов в НБА

Лейкерс - Клипперс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Сразу с рестарта Национальной баскетбольной ассициации нас ожидает противостояние первой и второй команд Западной конференции! К тому же, это будет битва за город ангелов между земляками: "Лейкерс" и "Клипперс".

По ходу текущего сезона соперники провели между собой три поединка. Дважды победу праздновали "Клипперс", один успех на стороне "Лейкерс".

Матч между "Лейкерс" и "Клипперс" состоится в ночь с 30 на 31 июля в 04:00 по Киеву.

Телетрансляция на канале Сетанта

Трансляция этого и других матчей НБА доступна, если вы - пользователь сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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