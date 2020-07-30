Лейкерс - Клипперс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сразу с рестарта Национальной баскетбольной ассициации нас ожидает противостояние первой и второй команд Западной конференции! К тому же, это будет битва за город ангелов между земляками: "Лейкерс" и "Клипперс".

По ходу текущего сезона соперники провели между собой три поединка. Дважды победу праздновали "Клипперс", один успех на стороне "Лейкерс".

Матч между "Лейкерс" и "Клипперс" состоится в ночь с 30 на 31 июля в 04:00 по Киеву.

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