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Нью-Йорк Никс объявили имя нового главного тренера

Баскетбол
(1 голосов)

Им стал Том Тибодо

Нью-Йорк Никс объявили имя нового главного тренера
Новина українською

"Нью-Йорк Никс" на официальном сайте объявил о назначении Тома Тибодо на пост главного тренера.

Фаворитом на должность тренера в "Никс" был Джейсон Кидд, но в итоге предпочтение было отдано Тибодо. Тибодо впервые начал работу в НБА в качестве главного тренера в 2010 году, возглавив "Чикаго Буллз". С командой из Иллинойса проработал пять лет. Дважды выводил команду в полуфинал Восточной конференции, один раз — в финал.

После ухода из "Буллз" работал в "Миннесоте Тимбервулвз". С командой из Миннеаполиса провёл три неполных сезона и один раз сумел вывести её в плей-офф. В сезоне-2018/2019 был уволен из команды.

В регулярных чемпионатах НБА в качестве главного тренера Тибодо провёл 598 матчей и завоевал 352 победы.

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В статье: Нью-Йорк Никс
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