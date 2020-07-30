Нью-Йорк Никс объявили имя нового главного тренера

"Нью-Йорк Никс" на официальном сайте объявил о назначении Тома Тибодо на пост главного тренера.

Фаворитом на должность тренера в "Никс" был Джейсон Кидд, но в итоге предпочтение было отдано Тибодо. Тибодо впервые начал работу в НБА в качестве главного тренера в 2010 году, возглавив "Чикаго Буллз". С командой из Иллинойса проработал пять лет. Дважды выводил команду в полуфинал Восточной конференции, один раз — в финал.

После ухода из "Буллз" работал в "Миннесоте Тимбервулвз". С командой из Миннеаполиса провёл три неполных сезона и один раз сумел вывести её в плей-офф. В сезоне-2018/2019 был уволен из команды.

В регулярных чемпионатах НБА в качестве главного тренера Тибодо провёл 598 матчей и завоевал 352 победы.