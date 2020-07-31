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НБА. Лейкерс обыграли Клипперс, Юта огорчила Нью-Орлеан
В Орландо двумя матчами возобновился регулярный чемпионат 2019-2020.
Нью-Орлеан – Юта 104:106 (26:23, 34:25, 27:31, 17:27)
Нью-Орлеан: Ингрэм (23 + 8 подборов), Редик (21), Холидэй (20).
Юта: Кларксон (23), Конли (20), Митчелл (20).
Лейкерс – Клипперс 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24)
Лейкерс: Дэвис (34 + 8 подборов), Джеймс (16 + 11 подборов + 7 передач), Кузьма (16 + 7 подборов).
Клипперс: Джордж (30), Леонард (28), Беверли (12).
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