  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Лейкерс обыграли Клипперс, Юта огорчила Нью-Орлеан
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Лейкерс обыграли Клипперс, Юта огорчила Нью-Орлеан

Баскетбол
(1 голосов)

В Орландо двумя матчами возобновился регулярный чемпионат 2019-2020.

НБА. Лейкерс обыграли Клипперс, Юта огорчила Нью-Орлеан
Новина українською

Нью-Орлеан – Юта 104:106 (26:23, 34:25, 27:31, 17:27)

Нью-Орлеан: Ингрэм (23 + 8 подборов), Редик (21), Холидэй (20).

Юта: Кларксон (23), Конли (20), Митчелл (20).

Лейкерс – Клипперс 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24)

Лейкерс: Дэвис (34 + 8 подборов), Джеймс (16 + 11 подборов + 7 передач), Кузьма (16 + 7 подборов).

Клипперс: Джордж (30), Леонард (28), Беверли (12).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...