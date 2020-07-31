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Лень пропустит первый матч рестарта сезона в НБА

Баскетбол
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Украинец не готов вернуться в игру.

Лень пропустит первый матч рестарта сезона в НБА
Новина українською

Как сообщает Cbssports.com, Алексей Лень 1 августа не поможет Сакраменто в матче с Сан-Антонио. Для Кингз эта игра станет первой после возобновления сезона в «пузыре» в Орландо.

Лень в конце июня подхватил коронавирус. Украинец тяжело переносил болезнь и ни разу не выходил на площадку в контрольных матчах перед рестартом регулярного чемпионата.

Сезон 2019-2020 Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном на обмены перешел в Сакраменто. С тех пор Алексей отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

Ранее Алексей Лень рассказал, как перенес коронавирус.

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В статье: Алексей Лень НБА
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