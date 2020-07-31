БК Одесса продлил американского форварда

БК Одесса сохранил на сезон 2020-2021 американского форварда Рамела Брауна, сообщает официальный сайт клуба.

Браун в прошлом сезоне отыграл в Суперлиге 24 матча, набирая в среднем за игру по 6,8 очка, 7,0 подбора, 1,9 передачи и рекордные в чемпионате Украины 2,0 блок-шота.

Накануне БК Одесса продлил контракты с Денисом Носковым, Романом Новиковым и Вадимом Прокопенко. Также к команде присоединился Антон Давыдюк.