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БК Одесса продлил американского форварда
Важный шаг для команды Олега Юшкина.
БК Одесса сохранил на сезон 2020-2021 американского форварда Рамела Брауна, сообщает официальный сайт клуба.
Браун в прошлом сезоне отыграл в Суперлиге 24 матча, набирая в среднем за игру по 6,8 очка, 7,0 подбора, 1,9 передачи и рекордные в чемпионате Украины 2,0 блок-шота.
Накануне БК Одесса продлил контракты с Денисом Носковым, Романом Новиковым и Вадимом Прокопенко. Также к команде присоединился Антон Давыдюк.
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