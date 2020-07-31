МБК Николаев усилился результативным американцем

Очередным новичком клуба из Николаева стал американский защитник Елайджа Кейн, сообщает официальная страница клуба на Facebook.

Для Кейна сезон 2019-2020 из-за пандемии коронавируса выдался неполноценным. В чемпионате Люксембурга американец успел отыграть всего три матча с впечатляющей персональной статистикой – 19,3 очка, 4,6 подбора и 2,6 передачи.

На студенческом уровне Кейн запомнился, как первый баскетболист в истории университета ДеПол, которому удалось набрать 1400 очков, отдать 350 ассистов и забить 150 трехочковых.

Элайджа Кейн – третий американец в МБК Николаев. Ранее клуб подписал Каммеона Холси и Дарнела Эджа.