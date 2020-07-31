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МБК Николаев усилился результативным американцем
Клуб Суперлиги подписал третьего игрока из США.
Очередным новичком клуба из Николаева стал американский защитник Елайджа Кейн, сообщает официальная страница клуба на Facebook.
Для Кейна сезон 2019-2020 из-за пандемии коронавируса выдался неполноценным. В чемпионате Люксембурга американец успел отыграть всего три матча с впечатляющей персональной статистикой – 19,3 очка, 4,6 подбора и 2,6 передачи.
На студенческом уровне Кейн запомнился, как первый баскетболист в истории университета ДеПол, которому удалось набрать 1400 очков, отдать 350 ассистов и забить 150 трехочковых.
Элайджа Кейн – третий американец в МБК Николаев. Ранее клуб подписал Каммеона Холси и Дарнела Эджа.