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БК Харьковские Соколы подписали американского разыгрывающего
Клуб Суперлиги объявил об усилении.
Сезон 2020-2021 с Соколами проведет 27-летний Деджуан Грэф, сообщает официальная страница харьковчан в Facebook.
Перед приездом в Харьков Грэф поиграл во втором дивизионе чемпионата Германии. В составе Кирхайма американец в среднем за игру набирал по 11,9 очка и отдавал по 5,6 передачи.
Деджуан Грэф стал четвертым новичком Соколов в межсезонье после ЛаРона Денди, Ильи Немцу и Александра Месяца.
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