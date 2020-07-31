БК Харьковские Соколы подписали американского разыгрывающего

Сезон 2020-2021 с Соколами проведет 27-летний Деджуан Грэф, сообщает официальная страница харьковчан в Facebook.

Перед приездом в Харьков Грэф поиграл во втором дивизионе чемпионата Германии. В составе Кирхайма американец в среднем за игру набирал по 11,9 очка и отдавал по 5,6 передачи.

Деджуан Грэф стал четвертым новичком Соколов в межсезонье после ЛаРона Денди, Ильи Немцу и Александра Месяца.